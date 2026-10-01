Қасым-Жомарт Тоқаев Нигерия президентін тәуелсіздік күнімен құттықтады
1 Қазан 2026, 13:01
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1 Қазан 2026, 13:011 Қазан 2026, 13:01
71Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Нигерия президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Нигерияның Тәуелсіздік күніне орай президент Бола Ахмед Тинубуға құттықтау жеделхатын жолдады.
Қазақстан Президенті еліміз Нигерияны Африкадағы сенімді серіктесі ретінде қарастыратынын, сондай-ақ саяси диалогты нығайтуды және сауда-экономикалық ынтымақтастықты арттыруды қолдайтынын атап өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Нигерия Президентінің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Нигерия халқына бейбітшілік пен бақ-береке тіледі.
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