Қасым-Жомарт Тоқаев Молдова президентін құттықтады

27 Тамыз 2026, 11:13
АВТОР
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Ақорда 27 Тамыз 2026, 11:13
27 Тамыз 2026, 11:13
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Молдова президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Майя Санду мен Молдова халқын Тәуелсіздіктің 35 жылдығымен құттықтады.

Жеделхатта Қазақстан екі ел халқының мүддесі үшін кең көлемді бағыттардағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екені атап өтілген.

Мемлекет басшысы президент Майя Сандудың барлық игі бастамаларына табыс, ал достас Молдова халқына құт-береке тіледі.

 

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