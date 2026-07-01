Қасым-Жомарт Тоқаев Канада Премьер-министрін ұлттық мерекесімен құттықтады
Бүгiн 2026, 16:07
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 16:07Бүгiн 2026, 16:07
36Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Канада күні – ұлттық мейрамына орай осы елдің Премьер-министрі Марк Карниге құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
Президент еліміз Канадамен достыққа және өзара құрметке негізделген көпжылдық серіктестікті жоғары бағалайтынын атап өтіп, екіжақты байланысты одан әрі нығайтуға бейіл екенін растады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Марк Карнидің жауапты қызметіне табыс, ал достас Канада халқына құт-береке тіледі.
Ең оқылған:
- Атырауда төрт адамды өлтіру ісі: Басты күдікті Сәрсемәлиевке тағылған айып ауырлай түсті
- Лайк үшін 15 тәулік: Желіде «жұлдыз» болғысы келген азамат қамауға алынды
- Құмды тоқтатқан ғылым: Қытай шөл ортасында жасыл белдеу жасап, Қазақстанмен қандай тәжірибе бөлісіп жатыр?
- Қасым-Жомарт Тоқаев екі лауазымды шенеунікті қызметінен босатты
- Ерлан Қарин жаңа лауазымға тағайындалды