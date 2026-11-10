Мемлекет басшысы Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Х құрылтайында сөз сөйледі
10 Қараша 2026, 11:55
БӨЛІСУ
10 Қараша 2026, 11:5510 Қараша 2026, 11:55
113Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы «Ана тілі мәселесі – мемлекеттік, саяси және ұлттық маңызы бар тақырып» екенін атап өтті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
«Баршаңызбен бірге Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Х құрылтайында бас қосып отырғанымызға ризамын. Бүгінгі жиынның мән-мағынасы ерекше. Себебі Ана тілі мәселесі, бұл – мемлекеттік, саяси және ұлттық маңызы бар тақырып. Қазіргі таңда дүние жүзінде тіл өзекті, нәзік мәселеге айналып кетті. Бұл үрдіске бәріміз куә болып отырмыз. Ең алдымен, осы жерде сөз сөйлеп, мазмұнды ойларын ортаға салған азаматтарға алғысымды білдіремін. Салмақты пікірлер, ұтымды ұсыныстар айтылды. Соның бәрін мұқият қарап, алдағы жұмысымызда міндетті түрде ескеру қажет», - деді Президент.
Ең оқылған:
- «Жоғары табысқа кенелесіз»: Ақтөбеде ерлі-зайыпты 8 млн теңгеден астам ақшасынан айырылды
- Өскеменде қызын ернінен сүйген әкенің видеосына қатысты полиция тексеріс бастады
- Жәрдемақыға кімдер күн көріп отыр және мемлекеттен қандай қолдау күтуге болады
- Қар аралас жаңбыр және көктайғақ: Алдағы күндері ауа райы қалай өзгереді?
- Көлігі былғанғаны үшін жолаушыға балағат сөз айтқан такси жүргізуші қамауға алынды