Қасым-Жомарт Тоқаев Болгария Президентін сайлаудағы жеңісімен құттықтады
Қасым-Жомарт Тоқаев Болгария халқына құт-береке тіледі.
3 Қараша 2026, 17:02
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3 Қараша 2026, 17:023 Қараша 2026, 17:02
168Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Болгария Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы Илияна Йотованы Болгария Республикасының Президенті лауазымына сайлануымен құттықтады.
– Сайлаудағы жарқын жеңісіңіз – халқыңыздың Сізге артқан жоғары сенімі мен еліңіздің дамуын баянды етуге бағытталған игі бастамаларыңызға көрсеткен қолдауының айқын көрінісі екені сөзсіз, – делінген құттықтау хатта.
Қасым-Жомарт Тоқаев Илияна Йотованың жауапты қызметіне сәттілік, ал достас Болгария халқына құт-береке тіледі.
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