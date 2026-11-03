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  • Қасым-Жомарт Тоқаев Болгария Президентін сайлаудағы жеңісімен құттықтады

Қасым-Жомарт Тоқаев Болгария Президентін сайлаудағы жеңісімен құттықтады

Қасым-Жомарт Тоқаев Болгария халқына құт-береке тіледі.

3 Қараша 2026, 17:02
АВТОР
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Ақорда 3 Қараша 2026, 17:02
3 Қараша 2026, 17:02
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Болгария Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Мемлекет басшысы Илияна Йотованы Болгария Республикасының Президенті лауазымына сайлануымен құттықтады.

– Сайлаудағы жарқын жеңісіңіз – халқыңыздың Сізге артқан жоғары сенімі мен еліңіздің дамуын баянды етуге бағытталған игі бастамаларыңызға көрсеткен қолдауының айқын көрінісі екені сөзсіз, – делінген құттықтау хатта.

Қасым-Жомарт Тоқаев Илияна Йотованың жауапты қызметіне сәттілік, ал достас Болгария халқына құт-береке тіледі.

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