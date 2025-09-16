Қартаюды тоқтататын 5 құпия әдіс табылды

Қартаймау – адамзаттың ежелгі арманы. Әр адам жастығын ұзақ сақтап, сымбатты әрі сергек болуды қалайды. Бүгінде медицина мен ғылым қартаюды тежейтін нақты тәсілдерді дәлелдеп отыр.
BAQ.KZ тілшісі жастық шақты ұзағырақ сақтау үшін қандай жолдарды қолдануға болатынын анықтап көрді. Дәрігерлердің айтуынша, оның ең қарапайым бес жолы бар.
1. Ұйқы – табиғи жасартқыш
Сапалы ұйқы – ағзаның қайта қалпына келуіне жауапты басты фактор. Дәрігерлердің айтуынша, ересек адамға күніне 7-8 сағат ұйқы қажет. Ұйқы кезінде жасушалар жаңарып, ми тынығады, жүрек-қан тамырлары жүйесі қалыпқа келеді. Ал ұйқысыздық қартаюды жылдамдатады.
2. Дұрыс тамақтану
Жасушалардың ерте қартаюын тежейтін ең маңызды факторлардың бірі – тағам. Антиоксиданттарға бай өнімдер (жидектер, көкөністер, жаңғақ, зәйтүн майы) ағзаны тазартып, ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Зерттеулерге сәйкес, жерорта теңіздік диета – денсаулық пен жастықтың кепілі.
3. Қозғалыс – ұзақ өмірдің құпиясы
Белсенділік – ағзаның жас қалуының басты шарты. Жаяу жүру, йога, жүзу немесе күнделікті жеңіл жаттығулар жүрек пен бұлшықетті нығайтып, иммунитетті күшейтеді. Ғалымдар күніне кем дегенде 30 минут қозғалыс жасауды ұсынады.
4. Стрестен арылу
Созылмалы стресс – ағзаны іштен қартайтатын басты себептердің бірі. Медитация, тыныс алу жаттығулары, табиғат аясындағы серуен – жүйке жүйесін тыныштандырады. Әр күн күліп жүрудің өзі иммунитетті күшейтіп, өмірді ұзартады.
5. Әлеуметтік байланыс
Адам жалғыз қалмауы керек. Достармен, отбасымен қарым-қатынас – психологиялық тұрақтылықты сақтайды, мидың белсенділігін арттырады. Зерттеулер көрсеткендей, әлеуметтік байланысы мықты адамдар ұзақ әрі бақытты өмір сүреді.
Қартаю – табиғи құбылыс. Бірақ оның жылдамдығын баяулатуға болады. Ұйқы, дұрыс тамақтану, спорт, стрестен арылу және жылы қарым-қатынас – жастықты ұзақ сақтаудың сенімді жолдары.