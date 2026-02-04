Қарлы боран, көктайғақ: Астана, Алматы және Шымкентке арналған үш күндік ауа райы болжамы

5–7 ақпан аралығында Астанада қарлы боран, Алматыда жауын-шашын, ал Шымкентте көктемге тән ауа райы күтіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК ұсынған болжамға сәйкес.
Астананың ауа райы болжамы
- 5 ақпан: ауыспалы бұлтты, күннің екінші жартысында қар аралас жаңбыр мен боран күтіледі. Жел оңтүстіктен түнде 3–8м/с, күндіз 9–14 м/с екпінмен соғады. Температура түнде -6…-8°С, күндіз -1…+1°С.
- 6 ақпан: ауыспалы бұлтты, қалың қар күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15–20 м/с. Температура 0–2°С.
- 7 ақпан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-батыстан 9–14 м/с екпінмен соғады. Температура түнде -18…-20°С, күндіз -14…-16°С.
Алматының ауа райы болжамы
- 5 ақпан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашын жоқ. Түнде және таңертең тұман түседі. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с екпінмен соғады. Температура түнде -1…+1°С, күндіз +9…+11°С.
- 6 ақпан: ауыспалы бұлтты, таңертең және күндіз қар аралас жаңбыр мен тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с екпінмен соғады. Температура түнде 0…+2°С, күндіз +6…+8°С.
- 7 ақпан: ауыспалы бұлтты, тұман мен көктайғақ болады. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с екпінмен соғады. Температура түнде -2…-4°С, күндіз 0…+2°С.
Шымкенттің ауа райы болжамы
- 5 ақпан: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр. Жел оңтүстік-батыстан соғады, екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +4…+6°С, күндіз +15…+17°С.
- 6 ақпан: ауыспалы бұлтты, кейде жауын-шашын болуы ықтимал. Температура +2…+4°С.
- 7 ақпан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с екпінмен соғады. Температура түнде -1…-3°С, күндіз +1…+3°С.