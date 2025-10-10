Қарағандылық жасөспірім SIM-карталарды заңсыз активациялағаны үшін ұсталды

Қарағанды қаласында киберполиция қызметкерлері SIM-карталарды заңсыз активациялады деген күдікпен 17 жастағы жергілікті тұрғынды анықтап, ұстады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жеңіл табыс – ауыр зардап
Тергеу деректеріне сәйкес, өткен айдың ортасында жасөспірім әлеуметтік желілердің біріндегі топқа тіркеліп, сол жерде топ модераторынан WhatsApp аккаунттарын сату және SIM-карталарды активауиялау туралы ұсыныс алған. Жеңіл табыс табамын деген оймен ол ұсынысқа келіскен. Бір айға жетпейтін уақыт ішінде өз ұялы телефоны арқылы оннан астам аккаунтты активациялап, заңсыз әрекет жасаған. Қазіргі уақытта бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, барлық қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Киберполиция қызметкерлері аккаунттар мен SIM-карталардың қандай мақсатта пайдаланылғанын анықтап, қылмыстық әрекетті ұйымдастырған және оған қатысы бар тұлғаларды іздестіруде.
Полиция ескертеді!
Полицейлер мұндай жағдайлар өзге жастарға сабақ болып, "жеңіл жолмен табыс табу" деген түсініктің соңы бас бостандығынан айыруға алып келетінін ескертеді.