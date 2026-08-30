Қарағандыдағы көпқабатты үйден өрт шығып, тұрғындар эвакуацияланды
Өрт тоғызыншы қабаттағы пәтерден шыққан.
30 Тамыз 2026, 17:44
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30 Тамыз 2026, 17:4430 Тамыз 2026, 17:44
133Фото: istockphoto.com
Қарағандыда Шахтерлер даңғылындағы көпқабатты тұрғын үй кешенінен шыққан өрт сөндірілді. Бұл туралы Қарағанды облысының ТЖД хабарлады.
Өрт 10 қабатты ғимараттың тоғызыншы қабатындағы екі деңгейлі пәтерде болған. Үйдегі заттар мен жиһаздар өртенген.
Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер барлау жұмыстарын жүргізіп, өртті сөндіруге кірісті. Құтқару жұмыстары барысында төрт адам баспалдақ арқылы ғимараттан эвакуацияланды.
Өрт сөндірушілердің жедел әрекетінің арқасында жалынның әрі қарай таралуына жол берілмеді. Өрт толық сөндірілді.
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