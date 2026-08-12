Қарағандыда жол-көлік оқиғасынан кейін автокөлік аударылып қалды
Қарағандада таңертең 12 тамызда Suzuki және Toyota автокөліктерінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Апат салдарынан екі адам медициналық мекемеге жеткізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Не болды?
Қарағанды облыстық Полиция департаментінің мәліметінше, апат 12 тамыз күні сағат 08:59-да Гоголь мен Әлиханов көшелерінің қиылысында болған.
Suzuki және Toyota маркалы екі автокөлік соқтығысқан.
«Жол-көлік оқиғасы салдарынан медициналық мекемеге Toyota автокөлігінің 33 жастағы жүргізушісі мен оның 33 жастағы жолаушысы жеткізілді», – деп жауап берді ведомство редакцияның сауалына.
Оқиға туралы не белгілі?
Жол-көлік оқиғасы дерегі полицияда тіркелді. Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Астанада көпірде екі көлік соқтығысып, біреуі аударылып қалған болатын.
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