Қарағандыда үш қабатты ғимараттағы саунадан өрт шықты
Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
9 Тамыз 2026, 21:50
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9 Тамыз 2026, 21:509 Тамыз 2026, 21:50
435Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Қарағанды қаласының Қазыбек би ауданында үш қабатты көпфункционалды ғимараттың бірінші қабатындағы саунаның бу бөлмесінен өрт шықты.
Өрт ағаш қаптамаға таралып, 10 шаршы метр аумақты шарпыған. ТЖМ қызметкерлері оқиға орнына жедел жетіп, өртті сөндіріп, жалынның одан әрі таралуына жол бермеді.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
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