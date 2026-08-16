Қарағанды облысында табиғи өрттерді сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр
ҚР ТЖМ мәліметінше, қазіргі уақытта Ақтоғай ауданындағы Ақши ауылы маңында, сондай-ақ Қызылтау тауларының таулы әрі жетуі қиын аумақтарында жекелеген өрт ошақтарын сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр.
16 Тамыз 2026, 08:14
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16 Тамыз 2026, 08:1416 Тамыз 2026, 08:14
52Фото: скрин
Қарағанды облысының екі ауданында өрт сөндірушілер табиғи өрттерді толық сөндірді, тағы бір ауданда өрт оқшауланды. Кейбір аумақтарда өртті сөндіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр, деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.
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