Астанадан қонаққа келген бала Қарағандыда терезеден құлап, ауруханаға түсті

Баланың жағдайы ауыр. Ол көптеген жарақатпен ауруханаға жатқызылды.

Бүгiн 2026, 12:49
Фото: gov.kz

Қарағандыда төрт жастағы бала пәтер терезесінен құлап, ауруханаға түсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

12 сәуір күні Қарағанды қаласының Гүлдер-1 шағын ауданында қайғылы жағдай болды. Тоғыз қабатты тұрғын үйдің төртінші қабатындағы пәтердің терезесінен 2022 жылы туған бала құлап кеткен.

Бала ата-анасымен бірге елорда – Астана қаласынан қонаққа келген. Ата-анасы мен туыстары басқа бөлмеде болған сәтте, қараусыз қалған бала терезеден құлап кеткен. Бала ауыр жағдайда, көптеген жарақаттармен ауруханаға жатқызылды, - деп хабарлады Қарағанды облысының ТЖД баспасөз қызметі. 

Еске салайық, бұған дейін Қарағандыда 3 жасар бала терезеден құлағаны хабарланды. 

