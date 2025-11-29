Қарағанды облысында 20 жылдан бері тозған электр желілері жаңартылады

Қарағанды облысы Шет ауданындағы электр желілері 20 жылдан астам уақыт бойы «Шет-Энерго» компаниясының басқаруында болған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өңір әкімдігінің мәліметінше, кәсіпорын желілерді жөндеу мен жаңғыртуға инвестиция салмағандықтан, олардың тозу деңгейі 90 пайыздан асып, тұрғындар ұзақ жылдар бойы жарықтың жиі өшуінен қиындық көрді.
Қазір аудан билігі бұл түйткілді мәселені түбегейлі шешуге кірісті. Бюджет қаражаты есебінен қосалқы стансалар мен электр желілерінде ауқымды жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары басталды.
«Шет-Энерго» ЖШС-нің барлық мүлкі мен жер учаскелері Шет ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, көлік және автомобиль жолдары бөліміне берілді.
Компания иесіне тәуелсіз бағалау қорытындысына сәйкес өтемақы төленді.
Аудан әкімдігі тұрғындарды тұрақты әрі үздіксіз электрмен қамтамасыз ету бағытындағы шараларды кезең-кезеңімен жүзеге асыруда.
25 кешенді трансформаторлық қосалқы станса толық ауыстырылды. Электрмен жабдықтау сызбасы бұзылғандықтан, оны қайта қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. 31 айырғыш орнатылып, 2,5 шақырым жаңа сым тартылды. Сондай-ақ жоғары кернеулі қосалқы стансалардағы релейлік қорғаныс жүйесі қалпына келтірілді. Атқарылатын жұмыс әлі де аз емес, дегенмен алғашқы оң нәтижелер көріне бастады, – деді Шет ауданы әкімінің орынбасары Қайырғали Садықов.
Жөндеу жұмыстары жалғасуда.
Алдағы уақытта электр желілерін конкурстық негізде сенімгерлік басқаруға беру жоспарланып отыр.