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  • Қарағанды – Балқаш – Бурылбайтал бағыты ең көп пайдаланылған ақылы жол болды

Қарағанды – Балқаш – Бурылбайтал бағыты ең көп пайдаланылған ақылы жол болды

Үш жаңа ақылы жолдың бір айлық статистикасы белгілі болды.

11 Тамыз 2026, 03:37
АВТОР
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Қазавтожол 11 Тамыз 2026, 03:37
11 Тамыз 2026, 03:37
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Фото: Қазавтожол

Қазақстанда жақында ақылы режимге көшкен үш автожол учаскесімен бір ай ішінде 528 мыңнан астам көлік жүрген. Бұл туралы "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы мәлімдеді.

Компанияның мәліметінше, ең жоғары көлік ағыны "Қарағанды – Балқаш – Бурылбайтал" автожолында тіркелген.

Бір ай ішінде үш ақылы учаскедегі қозғалыс көлемі:

Қарағанды – Балқаш – Бурылбайтал – 290 мың көлік;
Талдықорған – Өскемен – 181 мың көлік;
Бұрылбайтал – Күрті – 58 мың көлік.

Осылайша, Қарағанды – Балқаш – Бурылбайтал бағыты жалпы көрсеткіштің шамамен 55 пайызын құраған.

Еске салайық, "Қарағанды – Балқаш – Бурылбайтал" және "Бурылбайтал – Күрті" жол учаскелерінде ақылы жүйе 10 шілдеден, ал "Талдықорған – Өскемен" бағытында 11 шілдеден бастап жұмыс істей бастады.

"ҚазАвтоЖолдың" мәліметінше, үш жаңа ақылы жолдың ішінде ең жоғары жүктеме Қарағанды – Балқаш – Бұрылбайтал тас жолына түскен.

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