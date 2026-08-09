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  • Қара теңіздегі кеме қатынасына қауіп: Түркия сауда кемелерінің қозғалысына шектеу қойды

Қара теңіздегі кеме қатынасына қауіп: Түркия сауда кемелерінің қозғалысына шектеу қойды

Басылымның мәліметінше, Түркияның Жағалау қауіпсіздігі жөніндегі бас басқармасы Новороссийск портына бағыт алған бірнеше кемеге транзиттік рұқсат бермеген.

9 Тамыз 2026, 03:21
АВТОР
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depositphotos.com 9 Тамыз 2026, 03:21
9 Тамыз 2026, 03:21
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Фото: depositphotos.com

Түркия Қара теңіздегі ресейлік және украиналық шабуылдардың көбеюіне байланысты сауда кемелерінің қозғалысына шектеу енгізіп жатыр. Бұл туралы Bloomberg агенттігі хабарлады.

Басылымның мәліметінше, Түркияның Жағалау қауіпсіздігі жөніндегі бас басқармасы Новороссийск портына бағыт алған бірнеше кемеге транзиттік рұқсат бермеген. Сондай-ақ Дарданелл бұғазы арқылы өтуге берілген өтінімдерді қарау үшін қосымша уақыт қажет екенін хабарлаған.

Анкара бұған дейін сауда кемелеріне, оның ішінде түрік компанияларына тиесілі кемелерге жасалған шабуылдар саны күрт өскен жағдайда қауіпсіздік шараларын күшейтуге шақырған.

Осы аптаның басында Түркия Сыртқы істер министрлігі дрондардың екі түрік компаниясына тиесілі кемеге жасаған шабуылы салдарынан экипаж мүшелері, оның ішінде Түркия азаматтары жараланғанын мәлімдеді.

Ақпаратқа сәйкес, енгізілген шектеулер Украинаға бағыт алған кемелерге де қатысты.

Сонымен қатар жергілікті уақыт бойынша сағат 13:00-де Болгария немесе Түркия порттарына бағыт алған кемелер Дарданелл бұғазы арқылы солтүстік бағытта қозғалысын жалғастырған.

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