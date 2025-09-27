Қар, тұман, үсік: жексенбіде бірқатар өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды

28 қыркүйекте елдің бірнеше өңірінде ауа райы құбылмалы болады: кей өңірлерде тұман түсіп, екпінді жел соғады, жаңбырдың арты қарға ұласуы мүмкін. Сонымен қатар бірнеше облыста үсік жүріп, жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Маңғыстау облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-18 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады
Атырау облысының батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 28 қыркүйекте түнде және таңертең тұман күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Астанада түнде және таңертең тұман күтіледі. Солүстік-шығыстан жел соғады, таңертең және күндіз екпіні 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде, шығысында, күндіз солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбырдың соңы қарға ұласады) күтіледі. Түнде және таңертең облыстың оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Ақтөбе облысының солтүстігінде 2 градус үсік күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі, облыстың батысында, солтүстігінде, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ. : 28 қыркүйекте түнде 2 градус үсік күтіледі.
Қарағанды облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, күндіз облыстың батысында, шығысында екпіні 15-18 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысында жауын-шашын (жаңбырдың соңы қарға ұласады), облыстың шығысында қатты жаңбыр, күндіз облыстың солтүстігінде жауын-шашын (жаңбырдың соңы қарға ұласады) күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Көкшетау қ.: 28 қыркүйекте түнде және таңертең жауын-шашын (жаңбырдың соңы қарға ұласады) күтіледі.
Қостанай облысының солтүстік-шығысында жауын-шашын (жаңбырдың соңы қарға ұласады) күтіледі. Түнде және таңертең облыстың шығысында тұман. Түнде облыстың батысында, шығысында топырақ бетінде 1 градус үсік күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.
Павлодар облысында солтүстіктен жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында найзағай күтіледі. Түнде облыстың таулы аудандарында тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, батысында 1 градус үсік күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Орал қ.: 28 қыркүйекте түнде топырақ үстінде 1 градус үсік күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысында оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, облыстың тау асуларында күші 15-20 м/с. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: 28 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 28 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.