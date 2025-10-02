Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қар мен жаңбыр: Төрт облыста жүргізушілерге ауа райына қатысты ескерту жарияланды

Бүгiн, 19:54
Бауыржан ЖУАСБАЕВ - архив
Фото: Бауыржан ЖУАСБАЕВ - архив

"ҚазАвтоЖол" бірнеше облыстағы ауа райының нашарлауына байланысты жүргізушілерге үндеу жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

2025 жылғы 2 қазан кешкісін Абай, Павлодар, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде қар аралас жаңбыр мен көктайғақ күтілуде. Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдағы ауа райының қолайсыздығын ескерулеріңізді сұраймыз, - деп жазылған хабарламада. 

Айта кетейік, 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады. 

Еске салайық, 1 қазан күні Қарағанды облысында алғашқы қар жауды. 

