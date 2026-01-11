Қар, боран: 12 қаңтарға арналған ауа райы болжамы

"Қазгидромет" 12 қаңтарға Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Болжамға сәйкес, дүйсенбі күні еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын күтіледі.
Батыстан келген циклон және оған байланысты атмосфералық фронттар Қазақстан аумағының көп бөлігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), боран және көктайғақ әкеледі, – делінген РМК "Қазгидромет" хабарламасында.
Түркістан облысында түнде күшті жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі, ал күндіз облыстың шығысында қалың қар жауады. Сондай-ақ республика бойынша тұман түсіп, желдің күшеюі болжанып отыр.