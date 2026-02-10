Қар аралас жаңбыр, жел: Қазақстанда ауа райы тұрақсыз болады

Метеорологтардың болжамы бойынша 10 ақпанда Қазақстанда ауа райы тұрақсыз болады. Елдің барлық аймағында жаңбыр мен қар жауып, сондай-ақ жел күшейеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мегаполистер: қар жауса да көктемгі жылылық сезіледі
Астана - бұлтты, жаңбыр мен қар жауады. Жел 9–14 м/с, екпіні 20–23 м/с дейін жетеді. Түнде және күндіз температура –1…+1°C шамасында.
Алматы - жауын-шашынсыз, бұлтты. Жел 3–8 м/с. Түнде –1…+1°C, күндіз +6…+8°C дейін жылынады.
Шымкент - жаңбыр жауады, жел күшейеді 15–20 м/с дейін. Түнде +5…+7°C, күндіз +10…+12°C.
Елдің солтүстігі мен батысында қар мен аяз
Ақтау - қар жауады, жел 20 м/с дейін, температура –3…–5°C.
Ақтөбе - бұлтты, қар жауады, желдің екпіні 18 м/с дейін, температура –7…–9°C.
Атырау - жауын-шашын жоқ, бірақ суық: –9…–11°C.
Қостанай, Петропавл — қар жауады, аяз –5…–7°C.
Орал — жауын-шашын жоқ, бірақ күн суытады: түнде –18°C, күндіз –13…–15°C.
Орталық және шығыста жаңбыр мен қар, екпінді жел
Қарағанды, Жезқазған, Павлодар, Семей, Өскемен - жаңбыр мен қар, жел 15–20 м/с дейін, температура –5…+5°C.
Көкшетау - ылғалды қар, температура 0…–2°C шамасында.
Оңтүстік: жылы, бірақ дауылды жел қаупі бар
Тараз - жауын-шашын жоқ, бірақ жел 23–28 м/с дейін күшеуі мүмкін, күндіз +12…+14°C.
Түркістан - жаңбыр жауады, жел екпіні 20 м/с дейін, +9…+11°C.
Қызылорда, Талдықорған, Қонаев - негізінен жауын-шашынсыз, күндіз +8°C, бірақ күшті жел болуы ықтимал.
Метеорологтар тұрғындарға саяхат кезінде ауа райын ескеруді және жел күшейген аймақтар мен жауын-шашын түскен өңірлерде абай болуды ұсынады.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер ақпан айында күн қандай болатынын хабарлаған еді.