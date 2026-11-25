Қар аралас жаңбыр жауады: Қазақстанның алты өңірінде жол жағдайы күрделенуі мүмкін
25 Қараша 2026, 09:16
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25 Қараша 2026, 09:1625 Қараша 2026, 09:16
178Фото: canva
25 қарашада Қазақстанның алты облысында қар аралас жаңбыр жауып, кей жерлерде қар күтіледі. Осыған байланысты республикалық маңызы бар автожолдардың жекелеген учаскелерінде көріну қашықтығы төмендеп, жол беті тайғақ болуы мүмкін. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Компанияның мәліметінше, қолайсыз ауа райы Абай, Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Батыс Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында болжанып отыр.
Жүргізушілерге ауа райын ескеріп, қауіпсіз арақашықтықты сақтауды, жол жағдайына қарай жылдамдықты таңдауды және оқыс маневр жасамауды ұсынамыз, – деп хабарлады «ҚазАвтоЖол».
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