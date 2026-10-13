Қаңтар-маусымда Қазақстанның ЖІӨ нақты мәнде 4,1%-ға өсті
2026 жылдың қаңтар-маусымындағы Қазақстанның жалпы өңірлік өнімі.
13 Қазан 2026, 13:32
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13 Қазан 2026, 13:3213 Қазан 2026, 13:32
158Фото: ©BAQ.KZ коллажы
2026 жылғы қаңтар-маусымдағы өндіріс әдісімен ЖІӨ көлемі (есепті деректер бойынша) 71 215 382,4 млн теңгені құрады. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады.
Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда ЖІӨ нақты мәнде 4,1%-ға өсті.
Жалпы өңірлік өнімнің (ЖӨӨ) өсу қарқынының ең жоғары көрсеткіштері Ұлытау (15,3%), Түркістан (13,3%) және Солтүстік Қазақстан (11,4%) облыстарында байқалды.
2026 жылғы қаңтар-маусымда ЖІӨ құрылымында ең үлкен үлесті Алматы қаласы (20,2%), Астана қаласы (12,5%) және Атырау облысы (11,7%) иеленді.
ЖІӨ өсіміне ең жоғары үлесті Алматы қаласы (0,68 п.т), Астана қаласы (0,62 п.т) және Алматы облысы (0,47 п.т) қосты.
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