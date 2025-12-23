Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қаңғыбас иттермен күрес – әкім өңірдегі шаралар туралы айтты

Бүгiн, 15:50
84
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Соңғы уақытта тұрғындар тарапынан Маңғыстауда қаңғыбас иттердің көп екендігіне айтылатын шағым көп. Осы тұрғыда өңір әкімі Нұрдәулет Қилыбай қандай шаралар жүргізіліп жатқаны туралы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Әкім бүгінде өңірде қаңғыбас иттердің жүретінін растап, биыл өңірде біршама жұмыс жүргізілгенін жеткізді.

Биылдың өзінде Маңғыстауда шалым түскен кезде гумандық тәсілмен 10 -12 мың шамасында ит ұсталды.. Ит өзі тез көбейетін мал ғой. Бірін ұстасаң, бірі шығып жатады. Бұл тұрғыда жұмыс заң аясында жүргізілуде,- деді әкім.

