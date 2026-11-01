Қабырғаға жазу жазған бойжеткен ұсталды
Полиция өкілдері тұрғын үйдің қабырғалары, кіреберісі мен ортақ пайдаланылатын орындары барлық тұрғынға ортақ мүлік екенін еске салады.
1 Қараша 2026, 08:50
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1 Қараша 2026, 08:501 Қараша 2026, 08:50
38Фото: скрин
Оқиға Назарбаев даңғылында орналасқан «Райымбек» тұрғын үй кешенінің аумағында болған. Жетісу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері ғимарат қабырғасына заңсыз жазу жазған қыздың жеке басын анықтады.
Тәртіп сақшылары вандализм мен ұсақ бұзақылық дерегі бойынша әкімшілік хаттама толтырып, жиналған материалдарды сотқа жолдады.
Сот шешімімен бойжеткен кінәлі деп танылып, 5 тәулікке әкімшілік қамаққа алу жазасына кесілді. Полиция өкілдері тұрғын үйдің қабырғалары, кіреберісі мен ортақ пайдаланылатын орындары барлық тұрғынға ортақ мүлік екенін еске салады. Олардың айтуынша, ғимараттарды бүлдіру сыртқы келбетіне нұқсан келтіріп қана қоймай, тұрғындарға материалдық шығын әкеледі. Мұндай әрекеттер үшін заңнамада жауапкершілік көзделген.
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