Путинцева Қазақстанды Billie Jean King Cup финалына шығарды
Шешуші матчта қазақстандық теннисші Юлия Путинцева Канаданың өкілі, «Үлкен дулыға» чемпионы Бианка Андреескуды жеңді.
Бүгiн 2026, 21:50
107Фото: Қазақстан теннис федерациясы
Теннистен Қазақстан әйелдер құрамасы Billie Jean King Cup турнирінің финалдық кезеңіне жолдама алды, деп хабарлайды BAQ.KZ Қазақстанның теннис федерациясына сілтеме жасап.
Үш сетке созылған тартысты кездесу 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4) есебімен аяқталып, 3 сағат 39 минутқа созылды. Бұл матч екі спортшы үшін де мансаптағы ең ұзақ ойындардың бірі болды.
Осы жеңістің арқасында Қазақстан құрамасы Канадаға қарсы жалпы есепте басым түсіп, турнирдің финалдық кезеңіне мерзімінен бұрын жолдама алды.
Айта кетейік, әлемнің үздік сегіз командасы қатысатын финалдық кезең 2026 жылдың күзінде өтеді.
Ең оқылған:
- 132 мың адам зейнетақы шотында түк қалдырмаған – Министрлік шектік межені өзгертеді
- 600-ден астам жас ғалым баспаналы болды – Тоқаев
- Тоқаев ғылым мен білімге басымдық беруді талап етті
- Мемлекет басшысы бір топ жас ғалымға пәтер сыйлады
- Қазақстан экономикасы баяулай ма, әлде жаңа драйверлер қалыптаса ма? АДБ өкілімен эксклюзив сұхбат