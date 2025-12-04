Путин Украинадағы соғысты тоқтату бойынша АҚШ-тың кейбір ұсыныстарын қабылдады – БАҚ

Кремль президент Владимир Путиннің Украинадағы соғысты тоқтатуға бағытталған кейбір АҚШ ұсыныстарын қабылдағанын және басқаларын қабылдамағанын, бірақ Ресей келісімге келу үшін америкалық келіссөз жүргізушілермен кездесуге дайын екенін мәлімдеді. Бұл туралы BAQ.KZ батыс және ресейлік БАҚ жаңалықтарына сілтеме жасап хабарлайды.
Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Мәскеуде Путин мен АҚШ президенті Дональд Трамптың арнайы өкілі Стив Виткофф және оның күйеу баласы Джаред Кушнер арасындағы келіссөздер сәрсенбі таңертеңге дейін созылғанын айтты.
Песковтың айтуынша, әлі ешқандай ымыраға келу мүмкін емес. Путиннің АҚШ ұсыныстарын қабылдамады деп айту әділ бола ма деген сұраққа Песков оны жоққа шығарды.
Кеше алғаш рет тікелей пікір алмасу болды. Кейбір нәрселер қабылданды, ал басқалары қабылданбайды деп саналды - бұл ымыраға келудің қалыпты жұмыс процесі, - деді Песков.
Ол Ресей Трамптың күш-жігері үшін риза екенін, бірақ Кремль АҚШ-пен келіссөздер туралы ашық пікір білдірмейтінін, себебі жариялылықтың конструктивті болуы екіталай екенін мәлімдеді.
Бұған дейін Ресей президентінің көмекшісі Юрий Ушаков АҚШ пен Ресей аумақтық мәселелер бойынша ымыраға келмегенін мәлімдеген болатын.
Украина президенті Владимир Зеленский бір күн бұрын Украина Ресейдегі кездесулерінен кейін америкалық делегациядан сигнал күтіп отырғанын мәлімдеді.
Ол жоспардың барлық мәліметтерін аша алмайтынын, бірақ үш негізгі, "ең сезімтал" тақырыпты атап өтті. Оларға аумақтық мәселелер, мұздатылған ресейлік активтерді пайдалану, еуропалық серіктестер қабылдайтын шешімдер және АҚШ, Еуропа және "ынталы коалиция" құрамындағы басқа мемлекеттердің Украинаға қауіпсіздік кепілдіктері кірді.
Зеленский бұған дейін Витткоффпен және оның командасымен сөйлескенін, Киевтің Украина жеріндегі кездесуді қоса алғанда, одан әрі байланыстарға дайын екенін атап өтті.