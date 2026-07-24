«Публицистің үнсіз қалуға да құқығы жоқ»: Сөз бостандығының шегі қайда?
Сөз бостандығы бәрін айту ма, әлде жауапкершілік пе? Белгілі жазушы Шыңғыс Айтматовтан естіген тағылымды әңгімесін бөлісті.
Сөз бостандығы мен жазушы жауапкершілігінің арасы қай жерде түйіседі? Белгілі жазушы Бигелді Ғабдуллин бұл сауалға жауап бере отырып, Шыңғыс Айтматовпен болған әсерлі әңгімесін еске алды және публицист үшін ең басты «қызыл сызық» қайда екенін түсіндірді.
Сөз бостандығы мен жазушы этикасының арасы қай жерден ажырайды? Публицист үшін қандай «қызыл сызықтар» бар?
– Бірде мен осы сауалды Шыңғыс Айтматовқа қойған едім. Мені адамзат әдебиетіндегі мәңгілік тақырыптардың бірі – суреткер мен биліктің арақатынасы қалай қалыптасатыны қызықтырған.
Ол бірден жауап берген жоқ. Ұзақ үнсіз отырды. Әр сөзін салмақтап, көңіл таразысынан өткізіп отырғаны анық сезілді. Бұл тақырыптың өзі үшін де тым терең әрі жеке өзі үшін де тым маңызды екенін аңғардым. Содан кейін ғана былай деді: «Адам рухы қай дәуірде де еркіндікке ұмтылады. Еркіндік – суреткердің темірқазығы. Бірақ сол еркіндікке барар жолда билік міндетті түрде қарсы ұшырасады. Билік әрдайым талантты өз жағына шығаруға, өз мүддесіне қызмет еткізуге ұмтылады. Ал нағыз суреткер оған іштей қарсы тұрады…».
Мен бұл сөздерді өмір бойы жадымнан шығарған емеспін. Өйткені ол маған да көп нәрсені ұқтырды.
Сөз бостандығы – ойыңа келгеннің бәрін айту құқығы емес, ол – ең алдымен, айтылған әрбір сөз үшін жауап бере білу.
Публицисттің қоғамды әдейі жаңылыстыруға, жалған жала жабуға, өшпенділікті қоздыруға немесе адамның ар-намысын аяқасты етуге ешқандай құқығы жоқ. Бірақ оның үнсіз қалуға да құқығы жоқ. Себебі үнсіздік кейде әділетсіздікке ортақтасудың ең қауіпті түріне айналады.
Жазушы үшін ең басты шекара – өзінің ар-ожданы. Адам қателесуі мүмкін. Көзқарасын өзгертуі мүмкін. Өзінің бұрынғы жаңсақ пікірін мойындауы мүмкін. Алайда ар-ұжданына қарсы жазуға ешқандай хақы жоқ. Шынайы әдебиет адам өзіне ақтау іздеген жерден емес, ақиқатты іздеген жерден басталатын шығар.
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