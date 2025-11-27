Прокуратура Трамптың 2020 жылғы сайлауға араласуы бойынша істі тоқтатты

Джорджия штатының прокуроры Пит Скандалакис Дональд Трампқа қатысты 2020 жылғы сайлау нәтижелеріне араласу жөніндегі қылмыстық істі тоқтатты. Бұл – сол сайлауға байланысты президентке тағылған соңғы қылмыстық іс еді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Істі бастапқыда Фултон округінің прокуроры Фани Уиллис тергеген, алайда оның арнайы прокурормен романтикалық қатынасы әшкере болып, Жоғарғы сот оны істен шеттеткен. Басқа прокурорлар істі алудан бас тартқан соң, оны бейпартиялық «Грузия прокурорлары кеңесінің» директоры Скандалакис жалғастырған.
Скандалакис сотқа жолдаған өтінішінде істі «әділет мүддесі үшін және түпкілікті шешім қабылдау мақсатында» тоқтатқанын мәлімдеді. Ол бұл шешімнің саяси мақсатпен жасалмағанын атап өтті.
Істің қысқаша тарихы:
- Тергеу 2021 жылы басталды. Бұған Трамптың штат хатшысы Брэд Раффенспергерге «маған 11 780 дауыс тауып бер» деген қоңырауы себеп болды.
- 2023 жылы Уиллис Трамп пен тағы 18 адамды сайлау нәтижесін бұрмалауға қатысы бар деп айыптады.
Төрт айыпталушы прокурормен мәмілеге келіп, айыптарын мойындады.
Іс аясында Руди Джулиани мен Марк Медоуз да айыпталғандардың қатарында болды.
Трамптың адвокаты бұл шешімді «саяси қудалаудың аяқталуы» деп бағалады.
Кейбір заң саласы сарапшылары істің тоқтатылуына таңданбады: Уиллистің шеттетілуі және істің ауқымдылығы оның жалғасуын қиындатқан. Дегенмен, Скандалакистің кейбір уәжі олардың пікірінше, Трампқа тым жұмсақ көрінеді.