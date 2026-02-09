Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Прокуратура ғимаратының терезесіндегі бөтелкелер қоғамда резонанс тудырды

Бүгiн, 17:57
Әлеуметтік желілерде Абай облысы прокуратурасы ғимаратының жанында түсірілген видео кеңінен таралуда. Кадрларда пайдаланушылар әкімшілік ғимараттың бір терезесінің терезе тақтасында алкогольдік сусындарға ұқсайтын заттарды байқаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл жарияланым қоғамда үлкен резонанс тудырды. Пайдаланушылар пікірлерде жағдайға әртүрлі болжамдар жасады – кейбіреулері әзіл ретінде қараса, енді бірі қатаң сын айтты. Бірнеше адам бөтелкелер корпоративтік іс-шарадан кейін қалдырылған болуы мүмкін деп топшылады, ал басқалары ресми түсініктеме беріп, тексеруді талап етті.

Облыстық прокуратура қызметкерлері жағдай бойынша қызметтік тексеріс басталғанын хабарлады.

Қазіргі уақытта қызметтік тексеріс жүргізілуде, оның нәтижесі бойынша жауапты тұлғаның тәртіптік жауапкершілігі мәселесі шешіледі, – деді ведомство өкілдері.

