Президент Құрылтайдағы партия фракцияларының жетекшілерімен кездесті
Президент Құрылтайдағы партия фракцияларының жетекшілерімен кездесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Құрылтайындағы саяси партиялар фракцияларының жетекшілерімен кездесу өткізді.
Кездесуде Президент жаңа Конституцияның 46-бабына сәйкес Премьер-Министр лауазымына ұсынылған Олжас Бектеновтің кандидатурасы жөнінде фракция жетекшілерімен кеңесуге тиіс екенін айтты.
Талқылауға «Әділет» партиясы фракциясының жетекшісі Ербол Адаев, «Ауыл» партиясы фракциясының жетекшісі Қайрат Айтуғанов, «Respublica» партиясы фракциясының жетекшісі Айдарбек Қожаназаров, «Ақ жол» партиясы фракциясының жетекшісі Дания Еспаева, Жалпыұлттық социал-демократиялық партия фракциясының жетекшісі Асхат Рақымжанов қатысты.
Ең оқылған:
- 500 мың теңгелік қуыршақ: Алматы полициясы күмәнді хабарландыруды тексерді
- Жаңбыр, найзағай, тұман: 17 облыста дауылды ескерту жарияланды
- Сағызға тұншығып қалған: Алматыда әскери қызметші қыздың өмірін құтқарды
- Трамп Венесуэланың мұнай қорына қатысты жаңа келісімді жариялады
- БҰҰ Бас хатшысы ядролық сынақтарды тоқтатуға шақырды