Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Президент Пәкістанды Тәуелсіздік күнімен құттықтады

Бүгiн, 10:05
105
Бөлісу:
Ақорданың баспасөз қызметі
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шарифті құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістан Ислам Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Премьер-министр Шахбаз Шарифке құттықтау жеделхатын жолдады.

Әлеуметтік-экономикалық дамуда елеулі табысқа жеткен Сіздің еліңіз Азияда және әлемдік аренада лайықты орынға ие. Пәкістан гүлденген әрі орнықты қоғам құру жолында алдағы уақытта да жаңа белестерді бағындыратынына сенімдімін, – деп жазылған жеделхатта.

Мемлекет басшысы Қазақстанның Пәкістанды аймақтағы негізгі серіктестердің бірі ретінде қарастыратынын атап өтіп, қос халықтың игілігі үшін сан қырлы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екенін жеткізді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Баспана алғысы келетіндер үшін сүйінші хабар шықты
Келесі жаңалық
Юмор үшін айыппұл: Қазақстанда қандай жағдайларда әзіл үшін жаза қолданылады?
Өзгелердің жаңалығы