Президент мерекелік концертке барды
«Астана Опера» театрының сахнасында Қазақстанның танымал мәдениет қайраткерлері мен шығармашылық ұжымдары өнер көрсетті.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық әйелдер күніне арналған концертті жұртшылықпен бірге тамашалады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұған дейін Президент ел дамуына сүбелі үлес қосқан әйелдерді марапаттаған еді.
