Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық әйелдер күніне арналған концертті жұртшылықпен бірге тамашалады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

«Астана Опера» театрының сахнасында Қазақстанның танымал мәдениет қайраткерлері мен шығармашылық ұжымдары өнер көрсетті.

Бұған дейін Президент ел дамуына сүбелі үлес қосқан әйелдерді марапаттаған еді.

