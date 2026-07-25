Президент майдангер Кемел Тоқаевқа арналған ескерткіш тақтаға гүл шоғын қойды
Президент Омбыдағы әскери госпитальда әкесі Кемел Тоқаевқа арналған ескерткіш тақтаға гүл қойып, майдангерлердің рухына тағзым етті.
25 Шілде 2026, 18:30
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25 Шілде 2026, 18:3025 Шілде 2026, 18:30
100Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы майдангер Кемел Тоқаевқа арналған ескерткіш тақтаға гүл шоғын қойды.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қазақстан Президенті соғыс ардагерлеріне арналған Омбы госпиталі ғимаратының қасбетіндегі Кемел Тоқаевтың ескерткіш тақтасына гүл шоғын қойып, Екінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан боздақтардың рухына тағзым етті.
Медицина мекемесінде 1941 жылғы шілдеден бастап соғыста жараланған 150 мыңға жуық жауынгер емделген. Олардың арасында Мемлекет басшысының әкесі Кемел Тоқаев та болды. Ол бұл жерде 1945 жылдың ақпанынан шілде айына дейін ем алған.
Бұдан кейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев майдангерлерге арналған Омбы госпиталінің құрылу тарихымен және қызметімен танысты.
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