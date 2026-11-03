Президент Көлік министрі Нұрлан Сауранбаевты қызметінен босатты

3 Қараша 2026, 18:09
АВТОР
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Ақорда 3 Қараша 2026, 18:09
3 Қараша 2026, 18:09
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Фото: Ақорда

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Нұрлан Сауранбаевты көлік министрі қызметінен босатты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысының Жарлығымен Нұрлан Ермекұлы Сауранбаев Қазақстан Республикасының Көлік министрі лауазымынан босатылды, - деп жазылған Ақордат хабарламасында. 

Нұрлан Сауранбаев Көлік министрлігін алғаш рет 2025 жылғы 30 маусымда басқарды.

2026 жылғы 3 қыркүйекте ол бұл қызметке қайта тағайындалған болатын.

Осы тағайындауға дейін ол «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясын басқарды.

Көлік министрі лауазымында 1 жыл 4 ай жұмыс істеді.

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