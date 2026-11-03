Президент Көлік министрі Нұрлан Сауранбаевты қызметінен босатты
3 Қараша 2026, 18:09
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3 Қараша 2026, 18:093 Қараша 2026, 18:09
77Фото: Ақорда
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Нұрлан Сауранбаевты көлік министрі қызметінен босатты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Нұрлан Ермекұлы Сауранбаев Қазақстан Республикасының Көлік министрі лауазымынан босатылды, - деп жазылған Ақордат хабарламасында.
Нұрлан Сауранбаев Көлік министрлігін алғаш рет 2025 жылғы 30 маусымда басқарды.
2026 жылғы 3 қыркүйекте ол бұл қызметке қайта тағайындалған болатын.
Осы тағайындауға дейін ол «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясын басқарды.
Көлік министрі лауазымында 1 жыл 4 ай жұмыс істеді.
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