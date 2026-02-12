Президент Канададағы мектептегі атыс құрбандарына байланысты көңіл айтты
Қасым-Жомарт Тоқаев Канада халқының қайғысына ортақ екенін жеткізіп, қайтыс болған азаматтардың отбасыларын сабырға шақырды.
Мемлекет басшысы Канада Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Қасым-Жомарт Тоқаев Тамблер-Ридж қаласындағы орта мектепте болған атыс салдарынан жазықсыз адамдардың қаза табуына байланысты Канада Премьер-министрі Марк Карниге көңіл айтты, - делінген ресми хабарламада.
Қазақстан Президенті Канада халқының қайғысына ортақ екенін жеткізіп, қайтыс болған азаматтардың отбасыларын сабырға шақырды, сондай-ақ зардап шеккен адамдардың тезірек сауығып кетулеріне тілектестігін білдірді.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, британдық Колумбия провинциясындағы Тамблер-Ридж қаласында болған қайғылы оқиғада мектепке жасалған атыс салдарынан 8 адам қаза тауып, 25-тен астам адам жараланды. Полиция атысты 18 жастағы Джесси Ван Рутселаар жасағанын анықтады. Атыс кезінде ол өз-өзіне оқ атып, оқиға орнында қайтыс болды. Қазіргі уақытта оның шабуылының нақты себебі белгісіз.