Мектептегі атыс: 8 адам қаза тауып, 25-тен астамы жараланды
Шабуыл жасаған 18 жастағы күдікті атыс кезінде өз-өзіне оқ атып, оқиға орнында қайтыс болды.
Канаданың британдық Колумбия провинциясындағы Тамблер-Ридж қаласында болған қайғылы оқиғада мектепке жасалған атыс салдарынан 8 адам қаза тауып, 25-тен астам адам жараланды. Полиция атысты 18 жастағы Джесси Ван Рутселаар жасағанын анықтады. Атыс кезінде ол өз-өзіне оқ атып, оқиға орнында қайтыс болды. Қазіргі уақытта оның шабуылының нақты себебі белгісіз, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі ВВС агенттігіне сілтеме жасап.
Қаза болғандар мен зардап шеккендер
Мектептегі атыс барысында қаза болғандар қатарында 39 жастағы мұғалім, үш оқушы (барлығы 12 жаста) және екі оқушы (12 және 13 жаста) бар. Сонымен қатар, Ван Рутселаардың анасы (39 жаста) және 11 жастағы туған емес бауыры көршілес үйден мерт болып табылды.
Зардап шеккендердің бірі ауруханаға санитарлық авиациямен жеткізілген, қазіргі уақытта бірнеше адам емделіп жатыр.
Қауіпсіздік шаралары және полиция әрекеті
Полиция оқиға орнына хабар түскеннен кейін екі минут ішінде жетіп, атыс дыбыстарын естіген. Ғимараттан екі қару – ұзын оқтық мылтық және модификацияланған пистолет табылған. Қазіргі уақытта олардың атысқа нақты қатысы анықталуда.
Полицияның мәліметінше, Ван Рутселаар мектепті төрт жыл бұрын тастаған және бұрын қаруға лицензиясы болған, бірақ ол мерзімі өтіп кеткен. Сонымен қатар, полиция өткен жылдары бірнеше рет оның отбасына барып, психикалық денсаулығы бойынша тексерістер жүргізген.
Қауымдастық пен қоғамдық реакция
Тамблер-Ридж қаласында 2400 адам тұрады, ал мектепте 7-12 сыныптарда 160 оқушы оқиды. Жергілікті тұрғындар мен билік өкілдері жаппай қайғырып, қаза болғандарды еске алу үшін минуттық үнсіздік ұйымдастырды.
Мэр Даррил Краковка қоғамды «бір үлкен отбасы» деп сипаттап, тұрғындарды бір-біріне қолдау көрсетуге шақырды.
Керек болса, біреуді тыңдаңыз. Керек болса, біреуді қолдаңыз. Керек болса, құшақтаңыз, - деді ол.
Премьер-министр Марк Карни студенттер мен мұғалімдердің атыс кезінде «сүйелген қиянатқа куә болғанын» айтып, кейбір зардап шеккендердің әлі де өмір үшін күресіп жатқанын мәлімдеді.