Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Президент ауыл шаруашылығындағы цифрлық шешімдер көрмесімен танысты

Бүгiн, 14:32
101
Бөлісу:
Ақорданың баспасөз қызметі
PHOTO
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығындағы цифрлық шешімдер көрмесін аралап көрді, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумы аясында агроөнеркәсіп кешенінде қолданылатын цифрлық шешімдер көрмесімен танысты, - делінген Ақорда хабарламасында.

Президент ауыл шаруашылығындағы цифрлық шешімдер көрмесімен танысты
Президент ауыл шаруашылығындағы цифрлық шешімдер көрмесімен танысты

Мемлекет басшысына деректерді есепке алуға, болжауға және талдауға арналған цифрлық сервистер, сондай-ақ агроөнеркәсіп кешеніндегі тиімділікті арттыруды көздейтін отандық стартаптар туралы баяндалды.

Президент ауыл шаруашылығындағы цифрлық шешімдер көрмесімен танысты
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Енді несие алу қиындай ма? – Қазақстан банктерінде қарыз беру ережелері өзгерді
Келесі жаңалық
Қарағандыда "отбасыңа қауіп төнеді" деп 700 мың доллар бопсалаған күдікті ұсталды
Өзгелердің жаңалығы