Президент: Ауыл шаруашылығына шетелдік инвесторларды тарту жұмысын тездету қажет

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығы саласын жоғары технологияға негіздеп дамыту және өңделген өнім өндірісін арттыру қажеттігін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Ауыл шаруашылығын озық технологияға сүйенген сала ретінде дамыту – маңызды міндет. 2023 жылы агроөнеркәсіптегі өңделген өнімнің үлесі небәрі 35 пайыз еді. Ал биыл 50 пайызға жетті. Келесі жылы бұл көрсеткішті 70 пайызға жеткізу қажет. Қазір салаға шетел инвесторларын тарту жұмысын тездету керек, – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев агроөнеркәсіп кешенінің басты бағыттары бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру қажеттігін, сонымен қатар жеке инвестиция тарту маңызды екенін атап өтті. Әсіресе озық технологиясы бар шетел инвесторлары үшін елде қолайлы жағдай жасау қажет.
Мемлекет басшысы жолдауда айтылған «Инвестицияға тапсырыс» қағидаты өндірістің нақты сұранысына сай болу керегін, үкімет 200-ден астам инвестициялық жобаның тізімін жасап, олардың жалпы құны шамамен 4 триллион теңге екенін атап өтті. Бұл жобалар 12 бағыт бойынша жүзеге асырылуда. Президент барлық деңгейдегі органдар – орталық және аймақтық билік – жобаларды іске асыруда белсенді түрде жұмыс істеуі тиіс екенін жеткізді.
Бұған дейін Президент атап өткендей, биыл ауыл шаруашылығына арналған жеңілдетілген несие 1 триллион теңгеден асты.