Биыл ауыл шаруашылығына арналған жеңілдетілген несие 1 триллион теңгеден асты

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумында ауыл шаруашылығы саласын қаржыландыру мен заманауи техниканы қамтамасыз ету бағытында атқарылған жұмыстарға тоқталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Агроөнеркәсіп кешенін қаржыландыру тәсілдерін жетілдіру қажет. Биыл ауыл шаруашылығына арналған жеңілдетілген несие көлемі ел тарихында алғаш рет 1 триллион теңгеден асты. Бұл – 5 жыл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда 10 есе артық көрсеткіш, – деді Президент.
Жеңілдетілген несие алу үшін банктерге құзырлы мекеме тарапынан кепілдік беру механизмі енгізілген. Биыл «Даму» қоры 1300 несиеге кепілдік берді. Осы арқылы мүлік жеткіліксіз көптеген шаруалар, әсіресе шағын және орта фермерлердің мәселесі шешімін тапты.
Сондай-ақ, елімізде ауыл шаруашылығы техникасы жеңілдетілген лизингпен беріле бастады. Төрт жыл бұрын тозған техниканың үлесі 90% болса, биыл 70%-ға дейін төмендеді. Қазіргі таңда шаруалар алып жатқан техниканың 90%-ы Қазақстанда шығарылып отыр. Елде 10 зауытта 19 түрлі заманауи техника құрастырылады.
Мемлекет басшысы Америка Құрама Штаттарына сапары барысында John Deere компаниясымен 2,5 миллиард долларлық стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қойылғанын атап өтті. Жоспар бойынша, алдағы бес жылда Қазақстанда 3 мыңға жуық заманауи техника шығарылады.