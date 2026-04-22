Президент Ақордада мәртебелі меймандармен кездесті
Қасым-Жомарт Тоқаев ХАҚҚ саммитіне келген мемлекет басшыларын қарсы алды.
Бүгiн 2026, 18:46
Бүгiн 2026, 18:46
96Фото: Ақорда
Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысушылар Ақордаға келді.
Мәртебелі меймандарды Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды.
Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысушылар бірге суретке түсті.
