Президент Ақордада мәртебелі меймандармен кездесті

Қасым-Жомарт Тоқаев ХАҚҚ саммитіне келген мемлекет басшыларын қарсы алды.

Бүгiн 2026, 18:46
Ақорда Бүгiн 2026, 18:46
Бүгiн 2026, 18:46
Фото: Ақорда

Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысушылар Ақордаға келді.

Мәртебелі меймандарды Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды. 

Халықаралық Аралды құтқару қоры құрылтайшы мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысушылар бірге суретке түсті.

