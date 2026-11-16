Президент Әкімшілігінің Мемлекеттік бақылау бөліміне жаңа меңгеруші тағайындалды
16 Қараша 2026, 16:48
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16 Қараша 2026, 16:4816 Қараша 2026, 16:48
94Фото: Ақорда
Президент Әкімшілігінде жаңа кадрлық тағайындау болды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының өкімімен Ренат Құрметжанұлы Айтаев Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік бақылау бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды, - деп жазылған хабарламада.
Айта кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысының өкімімен Әлихан Жамсатов лауазымынан босатылды.
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