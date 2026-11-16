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Президент Әкімшілігінің Мемлекеттік бақылау бөліміне жаңа меңгеруші тағайындалды

16 Қараша 2026, 16:48
АВТОР
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Ақорда 16 Қараша 2026, 16:48
16 Қараша 2026, 16:48
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Фото: Ақорда

Президент Әкімшілігінде жаңа кадрлық тағайындау болды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысының өкімімен Ренат Құрметжанұлы Айтаев Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік бақылау бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды, - деп жазылған хабарламада. 

Айта кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысының өкімімен Әлихан Жамсатов лауазымынан босатылды

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