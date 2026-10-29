Пойыздың өткенін күтпеді: Таразда BYD жүргізушісі өрескел заң бұзды
Бірнеше минут үнемдегісі келген жүргізуші қауіпті қадамға барды. Полиция оны анықтап, әкімшілік жауапкершілікке тартты.
Таразда 33 жастағы BYD автокөлігінің жүргізушісі жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзып, өз өмірі мен басқа қатысушылардың қауіпсіздігіне қауіп төндірді.
Жамбыл облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, оқиға Асқаров көшесінде болған. Басқа көліктер пойыздың өтуін күткен кезде, BYD жүргізушісі кезекте тұрмауға шешім қабылдап, тоқтап тұрған көліктерді айналып өткен. Бұл ретте ол бағдаршамның тыйым салу сигналын елемеген және қозғалатын құрамның алдында теміржол өткелінен өтті.
Бірнеше минутты қысқартуға деген ұмтылыс өз өмірінің құнымен ойнауға айналды. Теміржол өткелінде мұндай өзіне деген сенімділік қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін, оның салдарын түзету мүмкін емес, - делінген облыстық ПД хабарламасында.
Жамбыл облысы Полиция департаментінің Жедел басқару орталығының қызметкерлері бұзушылық туралы ақпаратты тиісті шаралар қабылдау үшін дереу патрульдік полиция батальонына жеткізді.
Жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл норманың санкциясы 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуды көздейді.
Еске салсақ, Петропавлда 22 жастағы қыз жүріп келе жатқан көліктен секіріп кетіп, басқа автомобильдің астына түсті. Әлеуметтік желіде қызды ұрып-соғып, жолға лақтырып жібергені туралы ақпарат тарады. Алайда полиция тексерісі оқиғаның мүлде басқа болғанын көрсетті.
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