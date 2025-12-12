Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Пойыз қағып кеткен төрт теміржолшы жерленді: Ең кішісі 24 жаста

Бүгiн, 19:30
173
BAQ.KZ
PHOTO
Фото: BAQ.KZ

Бүгін Қарағанды облысындағы «Мойынты–Шығанақ» теміржол учаскесінде қаза тапқан жөндеу бригадасының төрт қызметкері жерленді. Марқұмдардың артында балалары мен асырауға мұқтаж жақындары қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Еске салсақ, 2025 жылғы 10 желтоқсанда сағат 17:15-те «Мойынты–Шығанақ» учаскесіндегі Шешенқара-Қаражанғыл аралығында жүк пойызының жүрісі кезінде машинист шұғыл тежеу қолданды. Теміржол төсемі аймағында Сарышаған станциясының жол бригадасы рельсті ауыстыру бойынша жоспарлы жұмыстарды орындап жатқан.

Барлық қажетті шараларға қарамастан, жазатайым оқиғаның алдын алу мүмкін болмады. Төрт жұмысшы жарақаттан көз жұмды.

Қаза болғандардың ең үлкені – 60 жастағы Серікқан Жүнісов. Ол теміржол саласында 33 жыл еңбек еткен. Марқұмның артында үш баласы қалды, олардың бірі – кәмелетке толмаған.

Пойыз қағып кеткен төрт теміржолшы жерленді: Ең кішісі 24 жаста

50 жастағы бригадир-механик Мақсұт Тауырбеков отбасының жалғыз асыраушысы болған. Оның артында екі кәмелетке толмаған баласы қалды.

Пойыз қағып кеткен төрт теміржолшы жерленді: Ең кішісі 24 жаста

45 жастағы жол монтері Бауыржан Ахрапбаев «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясында бір айға жетпей жұмыс істеген. Марқұмның зейнеткер ата-анасы бар.

Пойыз қағып кеткен төрт теміржолшы жерленді: Ең кішісі 24 жаста

Қаза тапқандардың ең жасы – Дархан Сатыпалды, 24 жаста. Оның артында жұбайы мен зейнеткер анасы қалды.

Пойыз қағып кеткен төрт теміржолшы жерленді: Ең кішісі 24 жаста

Марқұмдардың қазасы жақындары мен әріптестері үшін орны толмас қайғы болды.

