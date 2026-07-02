Поляк инвесторы: Қазақстанның инвестициялық климаты 15 жыл бойы тұрақты болып келеді
Polpharma иесі Ежи Старак 60 млн еуроға жаңа инвестициялық жобаның іске қосылатынын мәлімдеді.
Қазақстанның инвестициялық климаты соңғы 15 жыл бойы қолайлы және тұрақты болып келеді. Бұл туралы Global Businesswomen Council-дың IV Пленарлық отырысы аясында Polpharma компаниясының иесі және Қазақстанның Гданьсктегі (Польша) құрметті консулы Ежи Старак мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Старактың айтуынша, бизнесті жүргізу шарттарының тұрақтылығы компанияға көптеген жылдар бойы Қазақстанда іс жүргізуге сенімділік беріп отыр.
Қазақстандағы инвестициялық климат өте жақсы және соңғы 15 жылда өзгерген жоқ. Әйтпесе, мен бұл жерде болмас едім, – деп атап өтті ол.
Инвестор Қазақстандағы 15 жылдық жұмысы ішінде компания ел экономикасына 450 млн еуро инвестиция салғанын және бұл жұмысты жалғастыруға ниетті екенін айтты.
Бүгін мен Президенттен марапат алдым. Мемлекет басшысының біздің Қазақстанға 15 жыл бойы инвестиция салып, жұмыс істеп келе жатқанымыз туралы айтқан сөздерін есту мен үшін өте жағымды болды. Біз Қазақстандағы ең ірі фармацевтикалық компания ретінде жыл сайын елге инвестиция салуды жалғастырамыз, – деді Старак.
Жаңа инвестициялық кезең
Ол компания инвестицияның жаңа кезеңін бастап жатқанын хабарлады.
Бүгінгі таңда инвестицияның жалпы көлемі 450 млн еуроны құрайды. Қазір біз 60 млн еуро көлеміндегі инвестицияның жаңа дәуірін бастап жатырмыз. Біз жабдықтарды сатып алуға кірісіп кеттік, – деп атап өтті Polpharma иесі.
Бизнестегі әйелдердің рөлі
Бизнестегі әйелдердің рөлі туралы айта келе, Старак компанияларды басқару мәселесінде ерлер мен әйелдер арасында ешқандай айырмашылық көрмейтінін мәлімдеді.
Қазақстандағы біздің компаниямызда екі мыңға жуық адам жұмыс істейді және олардың 67%-ы – әйелдер, – деді ол.
Сонымен қатар, оның пікірінше, көшбасшы әйелдер әлі де қоғамдағы алдын ала қалыптасқан теріс көзқарастармен бетпе-бет келуде.
Егер ер адам қатаң шешімдер қабылдаса, ол мықты көшбасшы деп есептеледі. Бірақ әйел адам дәл сондай шешімдер қабылдағанда, бұл көбінесе басқаша қабылданады. Әйелдер тарапынан мұндай көшбасшылық стилі әлі де қоғам тарапынан азырақ қабылданады, – деп түйіндеді Старак.
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