Польша Сыртқы істер министрі Украина шекарасына қатысты күтпеген мәлімдеме жасады

Польшаның сыртқы істер министрі Радослав Сикорски Украинаның "өзі қорғай алатын шекарада" қалуы керектігін айтты. Бұл туралы Сикорски поляк телеарнасында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Мен Украинаға не істеу керектігін айтқым келмейді, бірақ сонымен бірге мен Украина қорғай алатын шекарада қалуы және Батыспен интеграциялану еркіндігіне ие болуы керек деп есептеймін, - деді Сикорски.
Мұндай мәлімдемені Польша үкіметі Ресей әскерилері Украинаға басып кіргеннен кейін алғаш рет жасады. Осы уақытқа дейін Варшава Украинаның 1991 жылғы шекараларында қалуын талап етіп келген.
Ресей 2022 жылдың 24 ақпанында Украинада "арнайы әскери операция" деп аталатын операцияны бастады. Ресей президенті Владимир Путин "Ресейдің басқаша әрекет ету мүмкіндігі қалмады, қауіпсіздікке қауіп төніп тұрғандықтан, басқа әдістермен жауап беру мүмкін емес" деді.
Оның айтуынша, Ресей 30 жыл бойы Еуропадағы қауіпсіздік қағидаттары бойынша НАТО-мен келісімге келуге тырысты, бірақ оған жауап ретінде ол не мысқылдық алдау мен өтірікке, не қысым мен бопсалау әрекеттеріне тап болды, ал альянс Мәскеудің наразылығына қарамастан, тұрақты түрде кеңейіп, Ресей шекарасына жақындап келеді.