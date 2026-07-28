Полиция коммуналдық қызмет атын жамылған алаяқтар туралы ескертті

28 Шілде 2026, 10:05
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 28 Шілде 2026, 10:05
28 Шілде 2026, 10:05
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Ішкі істер министрлігі азаматтарды коммуналдық қызмет атын жамылған алаяқтардан сақ болуға шақырды.

Соңғы уақытта алаяқтар өздерін жылу қызметінің мамандары ретінде таныстырып, тұрғындарға қоңырау шалуда. Олардың мақсаты – жеке мәліметтеріңізге немесе банк шотыңызға қол жеткізу, - дейді полицейлер.

Алаяқтар әдетте:

- жылу есептегішін тіркеу керек;

- өтініш қалдырғансыз;

- құжаттарыңызды жаңарту қажет;

- берешегіңіз бар немесе жеңілдік рәсімдейміз деген сияқты сылтаулар айтады.

Кейін олар телефонға келген SMS-кодты сұрайды. Бұл кодты ешкімге айтуға болмайды.

SMS-код арқылы алаяқтар банк қосымшасына кіруге, мемлекеттік сервистердегі аккаунттарға қол жеткізуге және сіздің атыңыздан заңсыз әрекеттер жасауға әрекет етуі мүмкін.

Сондықтан тәртіп сақшылары мыналарды ескертті:

- телефон соққан адамның кім екенін тексеріңіз;

- SMS-кодты, банк картасының деректерін, CVV-кодты және жеке мәліметтерді ешкімге бермеңіз;

- күмәнді жағдайда әңгімені тоқтатып, ұйымның ресми нөміріне өзіңіз хабарласыңыз;

- бейтаныс адамдардың нұсқауымен ешқандай қосымшаны жүктемеңіз және сілтемелерге өтпеңіз.

Полиция коммуналдық қызмет өкілдері тұрғындардан телефон арқылы SMS-кодты сұрамайтынын еске салады.

Сақ болыңыз! Бір ғана SMS-кодты айтып, барлық қаражатыңыздан айырылып қалмаңыз.

 

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