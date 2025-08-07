Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Петропавлдағы көшелер жаңа келбетке ие болады

Бүгiн, 18:54
102
Бөлісу:
СҚО әкімдігі
Фото: СҚО әкімдігі

"Таза Қазақстан" концепциясы аясында Солтүстік Қазақстан облысындағы Қазақстан Конституциясы көшесін ауқымды жаңғырту жұмыстарының алғашқы кезеңі аяқталуға жақын, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Облыстық әкімдіктің мәліметіне сәйкес, ауқымды жұмыстар мамыр айында басталған болатын. Осы уақыт ішінде қаланың басты көшесі жаңа кейіпке еніп келеді. Бүгінгі таңда Астана көшесінен Парковая көшесіне дейін 31 000 шаршы метр тас төселіп, инженерлік коммуникациялар мен көше жарықтандыру жүйесі толық өзгертілді.

Петропавлдағы көшелер жаңа келбетке ие болады
Фото: СҚО әкімдігі

Жаңғырту жұмыстарына көшенің бойында орналасқан кәсіпкерлер де белсенді түрде қатысуда. 

Петропавлдағы көшелер жаңа келбетке ие болады
Фото: СҚО әкімдігі

Мейрамханалар, жазғы террассалар, сауда нүктелері және басқа да коммерциялық нысандар ғимараттардың қасбеттері мен маңдайшаларын жаңартып, көше келбетінің бірыңғай сәулеттік стилін сақтауға үлес қосып отыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қостанай облысындағы ауыл қайтарылған активтер есебінен ауызсуға қол жеткізеді
Келесі жаңалық
Назарбаев университеті халықаралық QAA аккредитациясын алды
Өзгелердің жаңалығы