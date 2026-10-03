Петропавлда жолда қауіпті маневр жасаған жүргізуші 15 тәулікке қамалды
2 қазанда сот ер адамға ұсақ бұзақылық жасағаны үшін 15 тәулікке әкімшілік қамау жазасын тағайындады.
3 Қазан 2026, 22:31
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3 Қазан 2026, 22:313 Қазан 2026, 22:31
227Фото: polisia.kz
Әлеуметтік желілерде автокөліктің жол бөлігінде дөңгелегін айналдырып, қауіпті маневрлер жасағаны түсірілген бейнежазба тараған. Полицейлер жүргізушіні жедел анықтап, полиция бөлімшесіне жеткізді.
Ол – Петропавл қаласының 21 жастағы тұрғыны. Маневр жасау ережелерін бұзу, жолдарды бүлдіру және ұсақ бұзақылық фактілері бойынша полиция қызметкерлері материалдар жинап, сотқа жолдады.
2 қазанда сот ер адамға ұсақ бұзақылық жасағаны үшін 15 тәулікке әкімшілік қамау жазасын тағайындады.
СҚО ПД мұндай құқық бұзушылықтар, сондай-ақ түнгі уақытта қозғалтқыштардың қатты дыбысын шығару үшін жауапкершілік көзделгенін еске салады. "Заң мен тәртіп" қағидаты баршаға ортақ.
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