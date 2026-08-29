Петропавлда кәріз құдығының маңынан әйелдің денесі табылды
Марқұмның жеке басы әзірге анықталған жоқ
29 Тамыз 2026, 04:32
БӨЛІСУ
29 Тамыз 2026, 04:3229 Тамыз 2026, 04:32
58Фото: istockphoto.com
Әйелдің денесі 27 тамызда Тауфик Мұхамедрахимов көшесінен табылған. Мәйітте ыдырау белгілері болған. Құжаттары болмағандықтан, әйелдің жеке басын бірден анықтау мүмкін болмады.
Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады.
27 тамызда Петропавл қаласындағы Тауфик Мұхамедрахимов көшесінде кәріз құдығының маңынан әйелдің денесі табылды. Қазіргі уақытта марқұмның жеке басы анықталған жоқ. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, – деп мәлімдеді Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Қазір полиция марқұмның жеке басын анықтап, оның өлімінің себептері мен мән-жайын тексеріп жатыр.
Ең оқылған:
- 7 қыркүйектен кейін қазақстандықтар зейнетақысын өздері басқара алады: Нені білу керек?
- Ердоған Тоқаевқа қоңырау шалып, маңызды ұсыныс айтты
- Қазақстандық жүргізуші куәлігі қай елдерде жарамды?
- Мемлекеттік бюджет «элиталық» мектептерді қаржыландырмауы тиіс: Премьер-министр не деді?
- Павлодарда алма ағашының түбінен 25 миллион теңге салынған ыдыс табылды