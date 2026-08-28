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  • Павлодарда алма ағашының түбінен 25 миллион теңге салынған ыдыс табылды

Павлодарда алма ағашының түбінен 25 миллион теңге салынған ыдыс табылды

Павлодарда кәсіпорыннан шамамен 25 млн теңге ұрлаған күдікті ұсталды.

28 Тамыз 2026, 19:35
АВТОР
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polisia.kz 28 Тамыз 2026, 19:35
28 Тамыз 2026, 19:35
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Фото: polisia.kz

Павлодарда кәсіпорыннан қомақты ақша ұрлаған күдікті ұсталды. Ол 24 миллион теңгені алма ағашының түбіне жасырып қойған.

Павлодарда кәсіпорыннан шамамен 25 млн теңге ұрлаған күдікті ұсталды, - деп хабарлады ІІМ баспасөз қызметі.

Полицияға Павлодар қаласындағы ЖШС бірінен ақша қаражатының ұрланғаны туралы хабарлама келіп түсті.

Келтірілген шығын көлемі шамамен 25 млн теңгені құрады.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде жедел уәкілдер кәсіпорынның күзетшісі болған күдіктіні анықтады.

Еске салайық, бұған дейін Астанада жұмысқа жаңа тұрған қызметкер кеңседен 6 ноутбук ұрлағаны хабарланды

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